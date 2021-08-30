Херсоном блукає татуйована кішка: невідомі зробили тварині нацистську наколку

Кішка з тату живе в Херсоні / Facebook

Жителі Херсонської області помітили кішку з татуюванням. Тварина бездомна і тиняється в під'їзді одного з будинків. Вже встигла привести кошенят. Однак зоозахисниця Олена Таран випадково побачила на її вусі малюнок. Виявилося, це - тату, причому у вигляді нацистського символу. Більш того, за словами жінки, наколка нанесена на два вуха кішки.

Як повідомила Таран в Facebook, це кричущий випадок, якого вона ще не бачила.

"Вони зробили їй татуювання фашистського символу. Чи не на паркані, не у себе на лобі, а на вушках в маленької істоти! Це хіба смішно?",- написала Таран.

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"Малесенька, худюсенька з переляканими очима, вона ходила з двору на ринок, до зупинки, щоб попросити собі їжу", - додала Таран.

На вухах кішки дійсно є малюнок, на кшталт символу нацистів. Про те, хто і коли його наніс - невідомо.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за надзвичайно важливий законопроект, що стосується захисту бездомних і диких тварин. Завдяки йому можна буде забути про фото з мавпочкою, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися над тваринами, а й використовувати їх для бізнесу.