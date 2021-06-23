По черзі ґвалтували пенсіонерку: у Запоріжжі двом хлопцям винесли жорстокий вирок

у Запоріжжі двом хлопцям винесли вирок / pixabay

У Запорізькій області в місті Кам'янка-Дніпровська Василівського району двоє хлопців сядуть за грати за групове зґвалтування пенсіонерки.

Як розповіли у прокуратурі Запорізької області, троє молодих під дією наркотиків проникли в будинок 69-річної жінки, і погрожуючи їй ножем, вчинили сексуальне насильство. Одному з них всього 14 років.

Хлопці по черзі жорстоко ґвалтували літню жінку, а потім один з них пригрозив своєму товаришеві і також змусив його зґвалтувати пенсіонерку.

"У січні 2020 року близько другої години ночі троє хлопців у віці від 14 до 19 років, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, проникли в будинок 69-річної жінки. Надалі обвинувачені із застосуванням фізичного насильства, погрожуючи ножем, по черзі зґвалтували пенсіонерку. Не зупинившись на скоєному, один з хлопців, погрожуючи фізичним насильством, змусив їх 14-річного знайомого так само вчинити в жінкою", - йдеться в повідомленні.

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Так, в груповому зґвалтуванні літньої жінки визнано винним двох хлопців, один з яких неповнолітній, а останнього, визнали винним ще й у схилянні свого товариша до вживання наркотиків і примусі його до сексуального насильства.

Суд призначив обом обвинуваченим покарання - 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Нижегородській області РФ в полі знайшли тіло 34-річної американської студентки Кетрін Ілейн Сіро - з вівторка її вважали зниклою безвісти. Жінку перед вбивством зґвалтували.