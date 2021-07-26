Вулицями Одеси катався леопард: у Мережі з'явилося миле відео прогулянки тварини

Леопард на прогулянці / скріншот

На Одещині водії стали свідками милого видовища. Люди помітили на дорозі автомобіль, в якому на передньому сидінні катався леопард. Тварина озиралася на всі боки, висунувши голову у відкрите вікно.

Відео з'явилося в Telegram-каналі "Одеса як вона є", про те куди прямувала дика кішка - невідомо.

Леопард сидів прямо на колінах у пасажира, який тримав його за повідець.

Відзначається, що цікавий момент зафіксував на камеру водій автомобіля, який їхав поруч в селищі Котовського.

Нагадаємо, на Київщині собака породи лабрадор, якого викрали, через 6 років розлуки впізнав свого справжнього господаря.

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Зараз собаці 11 років. У 5-річному віці тварину викрала родичка господарів, в якості помсти.

З'ясувалося, що спочатку собака жила в селі Бориспільського району, але її новий власник помер, і тварина потрапила в неблагополучну сім'ю, де зловживали алкоголем.

На це не змогли спокійно дивитися небайдужі сусіди, тому звернулися до зоозахисників.