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"По будівлі тріщини, а у дворі 15 собак": з'явилися фото будинку в Черкасах, де жила дитина Андрійко

30 серпня 2021, 09:41

За словами сусідів, з двору будинку, в якому нібито знущалися з шестирічної дитини, яку звуть Андрій, постійно доносився гучний гавкіт 15 собак

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Будинок знаходиться в центрі Черкас / Телеграф

Будинок, в якому нібито знущалися з шестирічної дитини Андрія, у Черкасах знаходиться в повному безладі, по корпусу будівлі давно пішли тріщини, а по двору бігає не менше п'ятнадцяти собак. Про це повідомляє портал Телеграф.

За словами сусідів, собак нібито раніше навіть конфісковували в судовому порядку - але з двору регулярно доноситься то злісний, то завзятий гавкіт.

За попередньою інформацією, саме в тому будинку шестирічний Андрій отримав травми. Причому до кінця незрозуміло, які саме були пошкодження:

У Фейсбуці депутат Черкаської облради Олег Петренко написав, що у хлопчика гематома головного мозку, відірвані вуха, частина пеніса і нижня губа.

Однак, на сайті поліції зазначено, що медики зафіксували у маленького Андрія тільки забій голови і садна на руках і ногах.

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Слідство триває. Призначено проведення судово-медичної експертизи. Тим часом бабуся Андрія продовжує стверджувати, що він всього лише впав з Купи цегли і таким чином отримав травми.

Проте жінці вже повідомили про підозру - про залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки. Їй загрожує, згідно КК, позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Той самий будинок / Телеграф

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що бабусю важко покаліченої дитини - шестирічного Андрія, виявляється, кілька разів оголошували в розшук. Зокрема, за пограбування з важким насильством.

Вікторія Лясова була фігурантом кількох справ. При цьому, місцеві жителі стверджують, що вона протягом багатьох років дивним чином уникала відповідальності за скоєне.

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