По Житомиру пронеслась сильна злива з градом: є жертва негоди

Внаслідок негоди постраждав чоловік / Facebook

У понеділок, 12 липня, в Житомирі пройшла сильна злива. Крім цього, місто спіткали ураганний вітер і град. Негода вирувала більше години, проте вона була настільки сильною, що затопила вулиці і повалила дерева.

Як повідомляє Житомир.info, через проблеми зі стічною каналізацією на перехресті вулиць Покровської та Грушевського, дорога була повністю підтопленою.

У різних частинах міста вітер зламав і вирвав дерева з коренем. В результаті, вони впали прямо на припарковані автомобілі.

Більше того, у міській раді повідомили про жертву негоди. На людину впало дерево.

"Вже відомо, що одна людина постраждала від стихії. На чоловіка впало дерево, він у лікарні з численними забоями. У районах, де дерева пошкодили лінії електропередач, працюють в першу чергу", - йдеться в повідомленні влади.

Реклама

Також в місті було заблоковано рух електротранспорту, але його вдалося відновити до 22:00, окрім вулиці Параджанова, де шквальний вітер зламав опору лінії електропередач.

Нагадаємо, минулими вихідними негода накрила Карпати. Після сильної зливи та підтоплення поліція шукає 65-річного жителя села Ясіня - чоловік міг стати жертвою стихії.

За кілька годин у Рахівському районі випала майже половина місячної норми опадів. Гірські потоки перетворилися на бурхливі річки.