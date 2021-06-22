Узбережжя Азовського моря окупували змії

На узбережжі Приморського Посада навала змій/ Фото Facebook

Узбережжя Азовського моря окупували плазуни. Їх розвелося дуже багато, вони не дають нормально відпочити туристам.

У Мережі публікують фото і відео, на яких можна побачити не найприємніше сусідство на узбережжі Приморського Посада.

"Того року медузи, цьогоріч - активізувалися змії. Будьте обережні, оскільки можна просто не побачити", - попередила відпочиваючих у Facebook депутатка Запорізької облради Ірина Славова.

Вона додала, що, на думку місцевих жителів, після того, як побудували вітряки, птахи, які раніше їли змій, тепер бояться літати поруч. Це сприятливо впливає на розмноження змій на території.

Користувачі розділилися в думках. Хтось вважає, що на відео цілком безпечний вуж, інші - що це степова гадюка.

"Це де? Якщо Приморськ, то це гадюка. Їх там дуже багато розвелося. Якось потрапили з друзями і після того туди і ногою ступати не хочеться".

"Так, степова гадюка розселилася по всій Обитічній косі, цьому сприяє наявність кормової бази - мишоподібних гризунів і заповідна територія, людей там не багато. У гадюки зигзагоподібний малюнок на спині, й вони не такі великі, як водяні вужі, й плавають не дуже охоче - це сухопутний степовий вид. До слова, занесений до Червоної книги України".

"По фото нечітко видно. Якщо забарвлення в ромбик - гадюка".

"Це вуж, шахматка. Небезпеки особливої не несе для людини. У гадюки по краях слабо виражений окрас, по центру - зигзаг. У шахматки малюнок рівномірний. Теж дуже боюся їх, тому довелося цікавитися і вчитися, які небезпечні".

Як повідомляв Главред, минулого року на узбережжі Чорного моря в Одесі зафіксували масову навалу медуз.​

Крім того повідомлялося, що в популярному українському курорті Кирилівка (розташований на узбережжі Азовського моря) також спостерігалося широкомасштабне нашестя медуз і морських бліх.