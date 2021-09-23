Побив молотком: під Дніпром чоловіка жорстоко покарали за звіряче вбивство

Чоловік убив молотком приятеля / pixabay

У Дніпропетровській області до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який молотком забив свого приятеля.

Як повідомляється у прокуратурі Дніпропетровської області, подія трапилася ще в 2018 році в селищі широке Верхньодніпровського району.

Там раніше неодноразово судимий громадянин разом зі своїм приятелем і співмешканкою влаштували вечерю. У якийсь момент між ними розгорівся конфлікт, який згодом переріс у бійку.

Громадянин не впорався зі своїми емоціями, взяв молоток і наніс їм множинні удари по голові і тілу приятелю. В результаті чого потерпілий помер.

"Вироком Заводського районного суду Дніпродзержинська 53-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 115 ("умисне вбивство") КК України. Суд підтримав позицію Жовтоводської окружної прокуратури і призначив йому максимальну міру покарання - довічне позбавлення волі", - розповіли в прес-службі прокуратури області.

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Зазначається, що свою провину зловмисник не визнав.

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Нагадаємо, вранці 20 липня правоохоронці у Луцьку затримали 62-річного чоловіка. Поліцію викликали сусіди, яким чоловік розповів, що за допомогою сокири вбив свою колишню дружину і 22-річну дочку.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. У травні суд йому присудив 850 гривень штрафу за побиття дружини і дочки і відпустив додому.

21 липня Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві чоловікові запобіжний захід - 60 діб під вартою без права застави.