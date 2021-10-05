Побічні ефекти та ризик зараження: у МОЗ розвіяли міфи про вакцину проти коронавірусу

Обізнаний , а значить озброєний / УНІАН

Інформація про те, що побічні ефекти вакцин від COVID-19 у десятки разів перевищують такі ж ефекти від вакцин проти грипу не відповідає дійсності, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я України.

"Мова йде про дослідження ізраїльського соціолога і кримінолога Джоша Гецкова, який послався на американську базу даних VAERS. Однак інформація в базі даних не вказує на причинно-наслідкові зв'язки між вакцинацією і несприятливою подією після неї", — повідомили в прес-службі відомства.

читайте такожБагатотисячний штраф чи в'язниця: як українців покарають за підроблені COVID-сертифікати та тестиУ МОЗ також підкреслили, що систему VAERS не можна вважати надійним джерелом інформації про побічні реакції після вакцинації та не гарантує наявності причинно-наслідкового зв'язку між цими подіями.

Після вакцини від COVID-19 людина стає носієм інфекції: правда чи міф

Цю інформацію, яку поширюють в мережі, в МОЗ також спростували.

"Після вакцинації людина не стає носієм інфекції, оскільки жодна з вакцин, дозволених до широкого застосування в Європі, не містить живого коронавірусу. Також немає ніяких фактів, які б доводили, що вакцини викликають важчий перебіг COVID-19, а вакциновані люди вдвічі частіше хворіють", — йдеться в повідомленні.

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