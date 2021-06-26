Побої знімали в труні: спливли нові деталі у справі про вбивство дівчини на Полтавщині

Похорон загиблої в Полтавській області / Кременчуцька газета

На похоронах загиблої в селі Бреусівка Полтавської області 16-річної Марії стався скандал.

Обурені жителі села, які не повірили заявам правоохоронцям про ненасильницьку смерть, хотіли відправити труну з тілом покійної назад в Кременчуцький морг, де був зроблений висновок про причину її смерті, пишуть Факти.

Те, що побачили люди на власні очі, ніяк не в'язалося з тим, що написав судмедексперт в офіційному документі.

Похорон Марії люди зупинили від відчаю, розповів місцева жителька Ганна.

"Ніхто в селі не повірив, що причиною смерті молодої дівчини стало алкогольне отруєння. Тому що у Марини були синці по всьому тілу, подряпини, зламані пальці і ніс, гематоми на лобі і ліктях. Сліди асфіксії на шиї справа і ззаду на потилиці вказували на те, що її душили. Нігті на ногах і руках сині - напевно, її тягали по землі, а вона пручалася. Тазова частина вся посічена - як ніби її чимось стьобали. Ми почали все це фотографувати, щоб мати докази насильницької смерті. Прямо в труні перевертали тіло, знімали одяг. Досі не спимо через це. Дівчинку ґвалтували, били, вона прийняла перед смертю неймовірні муки. А про це ніде ні слова! Ясно, що злочин хотіли приховати", - заявила Ганна.

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Також наводяться свідчення підозрюваних у справі.

"Залишивши Марину в машині, ми знову сіли біля багаття — давав свідчення затриманий підозрюваний Вадим. - Потім я пішов в машину і зайнявся з нею сексом. Не пам'ятаю, вона спала або була без свідомості ... потім прийшов Андрій і забрав мене в будинок. А вранці каже:"Іди, буди Марину". Я пішов будити - начебто не піднімається. Андрій підійшов, каже, начебто мертва. Кажу йому: "що ти брешеш?" Я не знаю, куди він її водив: чи то за пляшкою, чи то ще кудись. Він теж міг займатися з нею сексом...".

За статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство, зґвалтування неповнолітньої та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілого, винним загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіло 16-річної Марії зі слідами сексуального насильства виявили 30 квітня на узбіччі дороги в селі Бреусівка місцеві жителі.

За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала в будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини і 20-річного молодого чоловіка. Вони вживали спиртні напої - в кількості не змінюючи літра горілки.

Повідомлялося, що одному з 15-річних юнаків на перших етапах слідства було вручено підозру в згвалтуванні 16-річної дівчини. А 7 травня суд Полтавської області обрав йому запобіжний захід-утримання під вартою.

Офіційна причина смерті Марії-отруєння алкоголем, набряк головного мозку і токсична енцефалопатія.