"Чому б колезі не почитати": Мендель відправила свою книжку речнику Путіна

Мендель зробила подарунок Пєскову / Facebook

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель відправила свою книгу "Кожен з нас – президент" речнику президента країни-агресора РФ Дмитру Пєскову.

"Вирішила відправити книгу Дмитрію Пєскову. У ній багато позицій, які важливо знати про Україну. Чому б колезі не почитати на дозвіллі?" – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Також Мендель опублікувала короткий ролик, в якому готує книгу до відправлення і ставить автограф на першій сторінці мемуарів російською мовою. Потім експрессекретар Зеленського звернулася до спікера Путіна і пояснила, чому вирішила надіслати йому свою книгу.

"Можливо, мам буде корисно дізнатися, що у світі існує не тільки ваша точка зору", – сказала Мендель. Наприкінці вона підтвердила факт відправки вказаною адресою на посилці – Адміністрації Путіна.

Книга Юлії Мендель

Зазначимо, що за майже два роки роботи на посаді прессекретарки президента України Юлія Мендель не раз потрапляла в скандали і сама ставала жертвою невтішних пліток і інтриг.

Так, її не раз звинувачували в інтимних стосунках з босом, "жовта преса" навіть писала про її вагітність від президента Володимира Зеленського. Мендель вирішила особисто спростувати, внаслідок чого знову стала об'єктом критики. Про те, які справжні стосунки у неї з Зеленським вона зізналася у великому інтерв'ю на каналі ZIK.