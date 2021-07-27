"Чому б колезі не почитати": Мендель відправила свою книжку речнику Путіна

Колишня прессекретарка Зеленського заявила, що завдяки книзі Пєсков зможе дізнатися, що "у світі існує не тільки ваша точка зору".
Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель відправила свою книгу "Кожен з нас – президент" речнику президента країни-агресора РФ Дмитру Пєскову.
"Вирішила відправити книгу Дмитрію Пєскову. У ній багато позицій, які важливо знати про Україну. Чому б колезі не почитати на дозвіллі?" – написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Також Мендель опублікувала короткий ролик, в якому готує книгу до відправлення і ставить автограф на першій сторінці мемуарів російською мовою. Потім експрессекретар Зеленського звернулася до спікера Путіна і пояснила, чому вирішила надіслати йому свою книгу.
"Можливо, мам буде корисно дізнатися, що у світі існує не тільки ваша точка зору", – сказала Мендель. Наприкінці вона підтвердила факт відправки вказаною адресою на посилці – Адміністрації Путіна.
Книга Юлії Мендель
- 7 липня Юлія Мендель опублікувала у виданні "Українська правда" фрагмент зі своєї майбутньої книги. У ньому вона розмірковує про травми нашого народу і вводить в обіг термін "українська російська мова".
- 8 липня колишня прессекретарка президента розкрила назву книги – "Кожен з нас – президент" – і зізналася, що готувала вона її до видання з великими труднощами і цілих два роки. Твір новоспеченої письменниці коштує 190 грн. У книзі 288 сторінок;
- 11 липня книга надійшла в продаж. Юлія Мендель опублікувала на своїй сторінці в Facebook уривок про те, чому Петро Порошенко більше не стане президентом, називає його соратників "фейками" і приходить до висновку, що Зеленський – перший президент, який об'єднує українців.
- Пізніше стало відомо, що колишня прессекретарка президента стане однією з ведучих проєкту Велика деолігархізація.
Зазначимо, що за майже два роки роботи на посаді прессекретарки президента України Юлія Мендель не раз потрапляла в скандали і сама ставала жертвою невтішних пліток і інтриг.
Так, її не раз звинувачували в інтимних стосунках з босом, "жовта преса" навіть писала про її вагітність від президента Володимира Зеленського. Мендель вирішила особисто спростувати, внаслідок чого знову стала об'єктом критики. Про те, які справжні стосунки у неї з Зеленським вона зізналася у великому інтерв'ю на каналі ZIK.