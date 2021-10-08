Чому українці насправді бояться робити щеплення: відповідь інфекціоніста

Вадим Арістов / Фото УНІАН

В Україні немає ефективної державної інституції, яка б займалася протиепідемічними заходами. Замість цього створена монополія на комунікації на темі вакцин. Фактично близько 15 років цим займається одна і та сама група, яка отримує всі кошти, що виділяються державою на цей напрямок і одержувані в якості кредитів міжнародних інститутів на цю роботу. Ця група засобами управляє, як вміє - скоріше, "проїдає" їх. Наслідки цього ми спостерігаємо вже багато років у вигляді спалахів кору, дифтерії, поліомієліту, епідемій туберкульозу та ВІЛ, а зараз - хвиль епідемії коронавірусу. Таку думку під час чату на Главреді озвучив інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов.

За його словами, раніше санепідслужба ефективно керувала протиепідемічними заходами, але замість неї нічого функціонального так і не створили.

"У нас чомусь культивується власна нездатність керувати чим-небудь і, відповідно, думка про необхідність залучення міжнародних структур, які засвоюють ці кошти в тому темпі, в якому їм зручно", - зазначив Арістов.

Через очевидні провали ми маємо високий рівень недовіри до дій уряду і того, що робиться для подолання епідемії.

"Всі проблеми у нас через низький рівень управління протиепідемічними заходами і недостатню кваліфікацію тих, хто повинен виконувати цю функцію в нашій країні. І мова йде не про злий намір, а про бізнес-інтереси. Для чого вбивали санепідслужби? Для того, щоби передати виконання цієї функції на аутсорс! Ось її і передали, і та група виконує цю функцію держави і освоює державні кошти", - зазначив експерт.

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Арістов нагадав, як Центр громадського здоров'я під час піку осінньої захворюваності на коронавірус оголосив тендер на 10 мільйонів гривень на вивчення сексуальних інтересів чоловіків, які мають секс із чоловіками.

"Це була ну дуже "актуальна" проблема в розпал чергової хвилі коронавірусу! При цьому вони відбріхувались, що мова йшла про іноземні кошти (хоча, найімовірніше, це кредит, який ми ще й будемо повертати з відсотками). І навіть якщо це були гроші, які впали з неба, такий проект відволікає людські ресурси Центру. Його працівники будуть вивчати, за яких обставин чоловіки мають секс з чоловіками, а не те, чому серед українців у віці 60+ рівень вакцинації всього 6%", - обурився інфекціоніст.

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Арістов додав, що від голови одного з фондів, який керував певними програмами медичної реформи, він колись чув, що "якщо в сегменті літніх людей не буде доступу до медичної допомоги, то це для України добре, тому що нинішній тягар літнього населення наша економіка не витягує".

Ще один момент, на який звернув увагу експерт, це те, як побудовано фінансування комунікації. Істотний сегмент наявних комунікацій в охороні здоров'я спрямований на молодих людей - студентів, айтішників, молодих професійних і багатих людей, які живуть у великих містах.

"Молоді успішні люди через яскраву картинку і сильні меседжі, відчуття сучасності та інноваційності дуже жваво на цю комунікацію реагують. У Санепідслужби такого іміджу не було. В Україні все, що залишилося від УРСР, не має потрібного привабливого іміджу. І важливість своєї роботи для суспільства не вміє прокомунікувати", - пояснив Арістов.

За його словами, всі розмови про системність, інститути, національні та державні інтереси молоддю часто сприймаються як напад на колективний бренд медичної реформи колишньої в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, який потрібно захищати.

"Як росіяни попереду танків випускають жінок і бабусь, так і у нас діє група "бракоробів" (я проти того, щоб їх називати "супрунятами", тому що це саме "бракороби"). Вони зайняли всі фінансові державні та міжнародні потоки в охороні здоров'я і конвертують їх в основному в брак і власний прибуток, а не у досягнення результатів, які потрібні державі", - заявив експерт.

Арістов вважає, що якщо не буде відкритий вільний обмін думками, конкуренція людей та ідей, то цей монопольний аутсорс поступово вб'є залишки фахівців, які розуміють, що за подібних обставин потрібно робити, а далі буде хаос і середньовіччя. Адже професійних епідеміологів в Україні вже не випускають понад п'ять років, а ті, які були, в більшості своїй вже пішли на пенсію або перекваліфікувалися.

При цьому не довіряють українській системі охорони здоров'я не лише українці.

"Ізраїльські газети написали про недостатність протиепідемічних заходів, які призвели до масового інфікування коронавірусом хасидів. Середи тих, які поверталися з України, такої кількості фальшивих сертифікатів тестування на COVID-19 в Ізраїлі ще не бачили. Ізраїль навіть власний тестуючий центр створив в Умані, щоби перевіряти хасидів перед поверненням додому, але більшість паломників користувалися українським центрами, оскільки саме там легше підробити довідку. Створену в Україні проблему Ізраїль розв'язує вже на своїй території: він не довіряє українським інститутам, тому просто всіх тестує при в'їзді та обіцяє кримінальні провадження проти тих, хто підробляє документи. Таким чином, ми створюємо бренд найхаотичнішої зони охорони здоров'я в світі", - резюмував Вадим Арістов.

Читайте повну версію чату читачів Главреда з Вадимом Арістовим тут.

Вакцинація від коронавірусу

Раніше інфекціоніст Вадим Арістов заявляв, що з'являться нові версії вакцин. Дуже перспективним напрямком досліджень сьогодні є інтерназальні вакцини (тобто ті, які водяться через ніс). Найімовірніше, саме вони зупинять цю епідемію, вважає експерт.

Також Арістов розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих. За його словами, хворі з онкологією більше ризикують опинитися на лікарняному ліжку (з ймовірністю летального результату), у разі відмови від вакцинації. Тому їм потрібно щепитися якомога швидше.

Український вчений-біохімік, професор і доктор біологічних наук Сергій Комісаренко вважає, що третя доза вакцини від коронавірусу може знадобитися в тому випадку, якщо в світі з'являться нові мутовані варіанти COVID-19.

За його словами, для ефективної боротьби з коронавірусом хоча б 80% населення планети має бути імунізовано двома дозами вакцини. Бустерна доза виглядає нераціонально на тлі того, що багато людей не отримали навіть по одному щепленню.