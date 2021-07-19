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Майже 75% українців рвуться до Євросоюзу: КМІС показав, як виглядав би референдум щодо Європи

19 липня 2021, 17:35

Проти вступу України до ЄС виступають тільки 27% українців.

Євросоюз
Більше половини українців підтримують вступ України до Євросоюзу - опитування / УНІАН

Якби референдум щодо інтеграцію України до Євросоюзу відбувся в червні 2021 року, 53% українців підтримали б таке рішення. Готові проголосувати проти тільки 19% респондентів. Близько 25% українців утрималися б від голосування. Якщо припустити, що ті, хто не визначився, не стали б брати участь у референдумі, а 71% тих, хто має право на голосування, взяли участь, то євроінтеграцію підтримали б 73% українців, 27% висловилися б проти. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Згідно з даними опитування КМІС, проведеного з 8 по 9 червня 2021 року серед 2007 респондентів шляхом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера, 52% учасників дослідження висловили готовність підтримати курс України на вступ до Євросоюзу.читайте такожБитва з Росією і коливання Брюсселя: Зеленський закликав ЄС прийняти рішення щодо євроінтеграції України

Примітно, що 19% респондентів проголосували б проти, а ще 25% не визначилися, або зовсім не брали б участь у голосуванні.

При цьому якби в голосуванні взяли участь 71% від усіх, хто проживає на підконтрольних Києву територіях, то інтеграцію до Євросоюзу підтримали б 73% опитаних, проти висловилися б 27% респондентів.

Підкреслюється, що статистична похибка вибірки - не більше 2,4%.

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Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський на початку травня назвав Україну потужною державою, яку потрібно не запрошувати багато років до Євросоюзу, а бачити у наднаціональному об'єднанні як рівноправного партнера. Українська держава відстоює не тільки свою незалежність, а й свободу всієї Європи.

Пізніше Зеленський заявив, що Україна під час подій на Майдані довела свій європейський вибір і наразі захищає всю східну Європу. За його словами, Україна обов'язково повинна приєднатися до Євросоюзу.

Заступник голови ОП Ігор Жовква сказав, що зростає кількість держав, які готові підтримати європейську інтеграцію України. Литва вже підписала з Києвом декларацію про обов'язкову підтримку вступу української держави до ЄС.

Євросоюз КМИС соціологічне опитування новини України
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