Майже як у Німеччині: на Закарпатті через повінь вода все змітає на своєму шляху

Погода влаштувала жителям України справжнє "пекло". Після тривалої спеки країну накрило сильними дощами і зливами. Першими постраждали західні області країни і найсильніше дісталося Закарпаттю.

Річка Уж вийшла зі своїх берегів і вода почала змітати все на своєму шляху. Як повідомляє видання Mukachevo.net, в районі озера Синевир, в селах Колочава і Свобода зійшли селеві потоки.

Вода хлинула на трасу і житлові території. Рятувальники виїхали на місце події, щоб розчистити автодороги та забезпечити проїзд автомобільного транспорту. Також йдуть роботи для того, щоб забезпечити безпеку місцевим жителям.

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Співробітники ДСНС попереджають, що ситуація може погіршитися, так як синоптики прогнозують в найближчі дні багато дощів і злив в західних регіонах. Це може призвести до підтоплення багатьох населених пунктів. Є ризики зсувів і паводків.

У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки на найближчу добу. Синоптики попереджають, що можливі сильні грози і шквалистий вітер до 15-20 м/с.

Зазначимо, в Європі через сильні дощі сталася повінь. У Німеччині впали шість будинків і пропали безвісти десятки людей. Сильні дощі прийшли в Західну Німеччину з циклоном Бернд. Через негоду кілька великих річок країни, включаючи Рейн, вийшли з берегів. Рівень води на вулицях піднявся вище перших поверхів.

Як повідомляв Главред, кліматолог Андреас Фінк з Інституту метеорології і кліматичних досліджень технологічного інституту Карлсруе розповів, що глобальні зміни клімату призведуть до того, що аномальні дощі, накрили Європу і спровокували катастрофічні повені, будуть випадати все частіше і стануть звичним явищем.