Посилки під загрозою: в Новій пошті попередили про колапс з видачею вантажів

В Україні введуть нові правила для пересилання посилок / УНІАН

В Україні можуть запровадити нові правила на ринку поштових відправлень, зокрема ймовірне врегулювання ситуації у сфері поштових посилок, які, серед інших, надає компанія Нова пошта.

Відповідні новації відображені в законопроекті Верховної Ради, який розміщений на офіційному порталі парламенту.

У поштових операторів можуть відібрати популярну функцію

Народні обранці готують нововведення, згідно з якими посилки на пошті можна буде отримувати тільки при наданні копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Автори проекту закону вважають, що він допоможе в боротьбі з контрабандою при ввезенні в Україну міжнародних посилок.

Крім того, ініціатори сподіваються на те, що нововведення допоможуть поліпшити митний контроль.

Реклама

Поштова революція: реакція Нової пошти та DHL

У свою чергу поштові оператори заявили, що після вступу закону в силу у покупців не буде можливості отримувати посилки з інших країн через поштомати і абонентські скриньки в будинках, а у відділеннях збільшаться черги.

Вони стверджують, що зараз не готові збирати і верифікувати дані одержувачів замовлень.

"Якщо ми почнемо збирати ці дані, то питання: Як ми будемо це верифікувати? У нас мільйони посилок на місяць. Як зібрати зі стількох людей паспортні дані?" – обурився директор Nova Poshta Global Юрій Беневітський.

На його думку, через новий закон громадяни не зможуть робити покупки на міжнародних e-commerce майданчиках, а в операторів виникнуть затримки в обробці і видачі вантажів.

читайте такожУ Дніпрі жінці по "Новій пошті" замість iPhone продали цеглу

Гендиректор DHL Express Сидорук вкомментарии UBR.ua зазначив, що з одержувачами посилок потрібно буде підписувати угоди на обробку їх персональних даних, що вимагатиме збільшення кількості працівників і розмірів митних складів.

Оператори сходяться на думці, що новий закон паралізує систему доставки в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений , але на пошті його здивували-мовляв, смартфона немає.

Також ми писали, що компанія запустила оновлений трекінг відправлень на сайті і в смартфоні.