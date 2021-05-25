Під Чернівцями бійка двох сусідок завершилася трагедією для ненародженої дитини

Через бійку в однієї з жінок стався викидень / pixabay

Під Чернівцями дві молоді жінки, 29-річна та 18-річна сусідки влаштували розбірки та бійку. Як повідомляють у поліції області, наступного дня одну з учасниць конфлікту екстрено госпіталізували до лікарні з підозрою на викидень.

"У понеділок ввечері, 24 травня, в поліцію зателефонував працівник Сторожинецької районної лікарні і повідомив, що лікарі госпіталізували 18-річну жительку села Верхні Петрівці з попереднім діагнозом "маткова кровотеча"", - наголошується в повідомленні.

Як розповіла вагітна молода дівчина медикам, вона напередодні отримала травму в результаті конфлікту зі своєю сусідкою, що і могло стати причиною викидня.

"Слідчі з'ясували, що напередодні між 18-річною і 29-річною сусідками виник конфлікт на грунті особистих відносин. Спочатку жінки просто лаялися, а потім старша штовхнула молодшу і та вдарилася об дерев'яний стілець", - зазначили в поліції.

Через день у вагітної дівчини почалася кровотеча і рідні викликали швидку медичну допомогу. Лікарі госпіталізували жінку в гінекологічне відділення районної лікарні, де діагностували "неклінічний викидень на 10-11 тижні вагітності".

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За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне розслідування за статтею ч.1 ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

На даний момент призначені кілька експертиз, які повинні встановити причину кровотечі, яка призвела до викидня. Дані про нанесення тілесних ушкоджень внесені до реєстру, проводиться слідство.

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