Під Дніпром 52-річний опікун ґвалтував свою малолітню прийомну доньку

На Дніпропетровщині чоловіка судитимуть за зґвалтування малолітньої дитини / Zakon.kz

У Дніпропетровській області 52-річний чоловік, який разом зі своєю колишньою дружиною створив будинок сімейного типу, розбещував одну з прийомних дочок.

Як повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, моторошна історія сталася в селі Великомихайлівка Покровського району. Влітку 2019 року чоловік почав розбещувати одну зі своїх вихованок — 13-річну дівчинку. Він змушував її дивитися порнографічні відеоролики, а потім неодноразово ґвалтував.

"Крім цього, під час обшуку будинку підозрюваного правоохоронними органами виявлено та вилучено обріз мисливської рушниці, яку останній придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.", - повідомили у прокуратурі.

читайте такожУ Дніпрі грабіжник увірвався в будинок і катував дитину до напівсмертіСинельниківська окружна прокуратура завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт стосовно 52-річного чоловіка. Його звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 263 КК України (вчинення дій сексуального характеру, сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, розбещення неповнолітньої та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу).

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