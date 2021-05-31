Під Дніпром жінка народила і закопала немовля біля будинку

На Дніпропетровщині мати закопала свою новонароджену дитину / pixabay

У Синельниківському районі Дніпропетровської області мати закопала свою новонароджену дитину.

Як повідомляє Дніпро Оперативний, у 42-річної жінки села Раївка на шостому місяці вагітності 26 травня відбулися передчасні пологи. Жінка народжувала вдома. За словами породіллі, недоношений і недозрілий плід дитини був мертвим.

"Після цього жінка не стала нікому говорити про смерть новонародженого, а поховала його на території свого домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

30 травня про цю подію стало відомо поліції, яка приїхала на виклик. Під час огляду території поліцейські вилучили простирадла та труп немовляти. Запобіжний захід для жінки поки не обрали.

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Найближчим часом у поліції відкриють кримінальне провадження.

Обставини з'ясовуються.

Як раніше повідомляв Главред, трагедія сталася в Кременчуці Полтавської області - там у ванній потонула однорічна дитина. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть немовляти. Горе-мати була п'яна і недогледіла своє дитя.