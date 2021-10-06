Під Дніпром патрульний врятував школярок, які під наркотиками лежали непритомні посеред вулиці

Чоловік викликав швидку допомогу та зателефонував батькам дівчаток / facebook.com/dnipropolice

У місті Кам'янське на Дніпровщині дві дівчини лежали без свідомості просто посеред вулиці. За словами однолітків, підлітки вживали наркотики. На щастя, їм допоміг поліціянт.

Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Нікопольській. Патрульний, який був на вихідному, йшов з дружиною в дитячий сад за дитиною. По дорозі він побачив двох дівчаток-підлітків, які лежали на землі без свідомості, повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

"На вулиці Нікопольській він побачив двох дівчат, які лежали непритомні просто на землі. Поліціянт кинувся до них і став надавати домедичну допомогу. Однак одна з неповнолітніх мала слабке дихання – один вдих за 25 секунд. До того ж зіниці дітей не реагували на світло", – мовиться в повідомленні.

Інспектор викликав швидку допомогу та, побачивши поряд мобільний телефон однієї з дівчат, зателефонував батькам. Через деякий час підлітків госпіталізували до лікарні. За словами очевидців, дівчаткам стало зле після вживання наркотичних засобів.

У Києві патрульний врятував дівчину від падіння з 25 поверху

Раніше Главред писав, що столичні правоохоронці врятували 17-річну дівчину, що збиралася накласти на себе руки, зістрибнувши з 25 поверху. Коли патрульні піднялися на поверх, то дівчина не захотіла з ними розмовляти та в якийсь момент зірвалася вниз, повиснувши на руках. Своєю чергою один з поліціянтів зумів вчасно зреагувати і встиг схопити її буквально в останній момент.

За словами дівчини, на такий вчинок її штовхнули проблеми в сім'ї.