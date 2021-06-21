Під Дніпром вчитель жорстоко зґвалтував школярку на випускному

На Дніпропетровщині вчитель зґвалтував дівчину на випускному / pixabay

У Дніпропетровській області випускний для однієї зі школярок закінчився зґвалтуванням. При цьому над нею поглумився шкільний учитель.

Про страшний інцидент в Facebook розповіла журналіст Олена Вишницька. Місцева поліція запропонувала постраждалій дівчині зіграти весілля з ґвалтівником.

За її словами, до неї зателефонував друг і повідомив, що 18 червня його сестру зґвалтував її вчитель на випускному. При цьому постраждала спочатку заяву в поліцію писати не стала.

Вона боялася розголосу, але пізніше все-таки зважилася написати заявою поліцію. При цьому співробітники правоохоронних органів приголомшили своїм ставленням і недоречним гумором.

"Місцеві менти запропонували дівчинці зіграти з ґвалтівником весілля. Дуже цінна порада, спасибі, краще б роботу свою робили", - написала Вишницька в іншому пості.

Вишницька додала, що для дівчини шукають психотерапевта і адвоката, який буде займатися цією справою.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіло 16-річної Марії зі слідами сексуального насильства виявили 30 квітня на узбіччі дороги в селі Бреусівка місцеві жителі.

За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала в будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини і 20-річного молодого чоловіка.

Повідомлялося, що одному з 15-річних юнаків на перших етапах слідства було вручено підозру в згвалтуванні 16-річної дівчини. А 7 травня суд Полтавської області обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою.

Офіційна причина смерті Марії - отруєння алкоголем, набряк головного мозку і токсична енцефалопатія.