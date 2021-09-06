Під Харковом голова батьківського комітету пропила гроші на ремонт дитсадка

Десятеро батьків перерахували на картку 27-річної жінки по 600 грн / УНІАН

У Харківській області на лаву підсудних потрапить голова батьківського комітету в дитячому садку, яка зібрала гроші на ремонт, але витратила їх на власні потреби.

Інцидент стався в місті Куп'янськ. 27-річна жінка запропонувала батькам групи дитячого садка, куди ходить її дитина, здати гроші на ремонт. Десятеро батьків перерахували на її картку по 600 гривень, повідомляє пресслужба Нацполіції в Харківській області.

Зібрані на ремонт кошти громадянка витратила на продукти та алкогольні напої, громадянці повідомили про підозру в шахрайстві (ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

читайте такожНа Черкащині мати учениці зламала хребет, роблячи ремонт у школіЯк повідомляв Главред, у Львові батьки дітей скаржаться в соцмережах на те, що керівництво дитсадка збирає "добровільні внески" по 300-500 грн на все: засоби гігієни, побутову хімію, канцтовари, чистку килимів, подарунки дітям і вихователям в дні народження і свята, на ремонти тощо.