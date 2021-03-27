Під Харковом горе-мати викинула немовля в туалет на вокзалі

Працівникам ДСНС вдалося витягнути немовля, загорнуте в целофановий пакет. Хлопчик вижив, у важкому стані він доставлений в лікарню.
У Харківській області поліція затримала жінку, яка намагалася вбити свою новонароджену дитину. Горе-мати кинула немовля у вигрібну яму на залізничному вокзалі.
Хлопчик вижив, у важкому стані він доставлений в лікарню. Інцидент стався в селищі Панютине, повідомляє пресслужба поліції.
Повідомлення надійшло поліцію рано вранці в суботу, 27 березня. Заявниця стверджувала, що у вигрібній ямі плаче дитина. Працівникам ДСНС вдалося витягнути немовля, загорнуте в целофановий пакет. Зараз малюк знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні.
Особу матері вже встановили, їй 41 рік. У неї є чоловік і четверо дітей. Зараз вона знаходиться в лікарні.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
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