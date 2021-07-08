Під Харковом чоловік сім разів розкроїв голову сокирою старенькій / Нацполіція

У місті Лозова (Харківська область) поліцейські знайшли тіло по-звірячому вбитої сокирою 63-річної жінки. Про це повідомили в Главку Нацполіції по регіону.

Тіло жінки знайшли ще 13 червня. Одразу правоохоронці запідозрили раніше судимого за скоєння вбивства та крадіжки 36-річного чоловіка з міста Кропивницький. Втім, оскільки він зник з місця злочину, йому заочно повідомили про підозру і оголосили в державний розшук.

Днями правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали у місті Куп'янську Харківської області. Зловмисник зізнався у вбивстві 63-річної жінки. За його словами, він випадково познайомився з потерпілою в Лозовій і жив у неї в квартирі кілька діб. Під час конфлікту він вдарив жінку сім разів сокирою по голові.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося в селі Гребінки Київської області 33-річний онук забив до смерті 82-річну бабусю. За словами правоохоронців, коли медики побачили тіло жінки, то виявили синці і садна, а також величезну рвану рану на голові.

Правоохоронці також зазначили, що після інциденту чоловік пішов додому, а лікарів викликав лише наступного дня. Пенсіонерка померла в кареті швидкої допомоги. Чоловікові загрожує тюремне ув'язнення строком до десяти років.