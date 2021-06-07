Під Харковом журналіст відкрив стрілянину по п'яному винуватцю ДТП

Під Харковом журналіст відкрив стрілянину / pixabay

Під Харковом у місті Пісочин сталася ДТП - на місці аварії опинився місцевий журналіст. Він почав знімати подію, водій і двоє невідомих напали на кореспондента, щоб зупинити їх він вистрілив з травматичного пістолета в повітря, повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

О 21: 25 на вулиці Набережній водій автомобіля Toyota врізався в стовп. Після прибуття на місце поліцейські виявили винуватця ДТП, який за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп'яніння, і ще кілька осіб, у тому числі представника місцевого ЗМІ. Він знімав на телефон аварію.

Кореспондент повідомив поліцейським, що під час зйомки водій і двоє чоловіків спробували йому перешкодити і напали на нього. Для того щоб зупинити їх журналіст дістав травматичний пістолет і вистрілив у повітря. Постраждалих в результаті конфлікту не було.

За скоєне ДТП відносно водія складено адміністративний протокол. Пройти тест на алкоголь він відмовився. Крім того, слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини конфлікту та причетні до нього особи.

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Раніше Главред писав про те, що в місті Білгород-Дністровський сталася стрілянина. В результаті події поранення отримали дві людини.

На міському кладовищі двоє чоловіків розпивали спиртні напої. 66-річна жінка, яка працює там доглядачем, зробила їм зауваження, після чого чоловіки почали ображати її. Почувши шум, до місця конфлікту підійшов чоловік жінки, який так само працює доглядачем на кладовищі, і почав заступатися за неї.

Постраждалих госпіталізували.