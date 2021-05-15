Під Хмельницьким батько знущався і бив дітей розпеченою кочергою до страшних опіків

Батько побив власних дітей кочергою / cheboksary.ru

У Хмельницькій області затримали 37-річного батька, який "виховував" дітей розпеченою кочергою.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Хмельницької області, про виявлення слідів побоїв та сильних опіків на тілі дітей до поліції повідомила співробітниця селищної ради.

Правоохоронці прибули на місце події і виявили, що 37-річний місцевий житель побив розпеченою кочергою свого 8-річного сина і 6-річну дочку.

"Як з'ясувалося, співмешканка, яка не є біологічною матір'ю побитих дітей, поскаржилася, що вони не слухаються. Щоб їх заспокоїти, батько взяв кочергу, розігрів її в печі і побив дітей. В результаті такого "виховного" процесу діти отримали опіки сідниць, ніг і спини", - йдеться в повідомленні.

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За фактом побиття дітей відкрито кримінальне провадження. Всі п'ятеро дітей, які виховувалися в сім'ї, за рішенням спеціальної комісії вилучені у батьків, і зараз знаходяться в лікарні.

Пізніше в поліції додали, що суд задовольнив клопотання прокурора і взяв під варту 37-річного жителя Хмельницької області, який побив своїх дітей кочергою.

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