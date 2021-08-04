Під Хмельницьким у п'яній ДТП за участю молоковоза загинув маленький хлопчик

ВДТП на Хмельниччині загинув хлопчик

Вдень 4 серпня на автодорозі в селі Бережанка Хмельницької області перевернувся молоковоз. У кабіні знаходився чотирирічний хлопчик - він загинув. Водій вантажівки виявився п'яним, пише відділ комунікамалації поліції в Хмельницькій області.

Відзначається, що 45-річний водій молоковозу не впорався із керуванням і допустив перекидання вантажівки. У результаті ДТП загинула чотирирічна дитина - хлопчик знаходився в кабіні автомобіля.

Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченому ч.3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Раніше повідомлялося, в Хмельницькій області в перший день серпня сталося смертельна ДТП. Трьох жертв і одного постраждалого моторошного ДТП рятувальникам довелося вирізати з машин.

Трагедія трапилася біля села Веселівка Красилівського району внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів Dacia Logan та Mercedes Benz.

В результаті аварії загинули 38-річний водій Dacia, 40-річна жінка і 3-річна дитина.