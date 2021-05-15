Під Києвом дядько-педофіл розбещував 5-річну племінницю

Чоловік приїжджав в гості до сестри і здійснював сексуальне насильство щодо маленької дівчинки.
У Київській області правоохоронці спіймали чоловіка, який скоював розпусні дії щодо своєї 5-річної племінниці. Відомо, що 30-річний педофіл має інвалідність другої групи.
Інцидент стався в селі переселення Обухівського району. У поліцію звернулася 25-річна сестра маленької дівчинки, передає пресслужба відомство.
"Поліцейські з'ясували, що молодик часто гостював у сестри і залишався наодинці з молодшою племінницею. Зловмисник неодноразово здійснював розпусні дії та сексуальне насильство щодо дівчинки", - йдеться в повідомленні.
Судово-психіатрична експертиза зробила висновок, згідно з яким зловмисник - інвалід внаслідок психічного розладу і потребує примусових заходів медичного характеру.
Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.3 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років ув'язнення.
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