Під Києвом дядько-педофіл розбещував 5-річну племінницю

30-річний педофіл має інвалідність другої групи / Фото : en.eyeni.ru

У Київській області правоохоронці спіймали чоловіка, який скоював розпусні дії щодо своєї 5-річної племінниці. Відомо, що 30-річний педофіл має інвалідність другої групи.

Інцидент стався в селі переселення Обухівського району. У поліцію звернулася 25-річна сестра маленької дівчинки, передає пресслужба відомство.

"Поліцейські з'ясували, що молодик часто гостював у сестри і залишався наодинці з молодшою племінницею. Зловмисник неодноразово здійснював розпусні дії та сексуальне насильство щодо дівчинки", - йдеться в повідомленні.

Судово-психіатрична експертиза зробила висновок, згідно з яким зловмисник - інвалід внаслідок психічного розладу і потребує примусових заходів медичного характеру.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.3 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років ув'язнення.

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