Під Києвом потужний вибух розтрощив квартири в п'ятиповерхівці, є жертва

Вибух у житловому будинку під Києвом / kv.dsns.gov.ua

У селищі Білогородка Бучанського району Київської області, у понеділок, 21 червня, в результаті пожежі у п'ятиповерховому будинку загинув чоловік.

Як повідомляє Сьогодні з посиланням на дані КМДА, ще три людини знаходяться у лікарні.

Серед госпіталізованих - дитина 2008 року народження. Ще шестеро людей після огляду медпрацівниками від госпіталізації відмовилися, повідомляє прес-служба Держслужби з НС.

Як наголошується в повідомленні, в понеділок в п'ятиповерховому житловому будинку в квартирі на третьому поверсі стався вибух з подальшим горінням, в результаті чого дві людини були госпіталізовані. Ще шестеро людей постраждали, але після огляду медпрацівниками від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

"Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновані вікна", - зазначено в повідомленні.

Від ДСНС залучено 53 людини особового складу та 12 одиниць техніки.

/ kv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Голосіївському районі Києва ввечері в четвер, 17 червня, сталася пожежа в будівлі Льодового стадіону.

Займання сталося за адресою проспект Академіка Глушкова, 9.