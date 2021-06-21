Під Києвом чоловік влаштував криваві розбірки з братом і заколотив його сокирою

П'яний брат влаштував розбірки з сокирою / Нацполіція

У Київській області в селі Андріївка біля міста Сквира чоловік вдарив свого брата сокирою.

Як повідомляють у Нацполіції, правоохоронцям зателефонував сам зловмисник, але представившись вигаданим ім'ям повідомив, що в селі Андріївка поблизу міста Сквира батько вдарив сина сокирою.

Поліцейські, які прибули на місце події з'ясували всі обставини. Того дня батько разом з двома своїми синами вживали алкоголь. Згодом старший брат пішов відпочивати, а потерпілий залишився з батьком.

Надалі батько також пішов відпочивати, а молодший син вийшов курити, і коли повертався в будинок, брат накинувся на нього з сокирою і завдав чотири удари в область голови, шиї і в спину.

Слідчі встановили, що конфлікт виник внаслідок спадщини, яку батько захотів переписати на молодшого сина, так як старший син постійно пиячить.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. У нього виявили 2.28 проміле алкоголю в організмі.

Речовий доказ - сокиру - з місця події поліцейські вилучили. Потерпілий у важкому стані перебуває в лікарні, але стан його стабільний.

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Слідчі Білоцерківського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили про підозру чоловікові за ч.3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, жителя Чернігівської області, який холоднокровно зарізав 7-річного сина і викинув тіло в соняшниковому полі, відправлять на примусове лікування. Чоловіка, який завдав своєму чаду 106 ударів кухонним ножем і 8 ударів тупим предметом в область шиї, тулуба, рук і ніг, визнали неосудним.