Під Києвом пограбували маленьку дівчинку, яку кинули одну в машині

Дитину залишили в машині, яку пограбували

У Вишневому Київської області батьки залишили свою 8-річну доньку в машині і пішли додому забрати речі. У цей момент чоловік скористався ситуацією, змусив дитину відкрити авто і вирвав із рук дівчинки мобільний телефон, повідомив начальник поліції в Київській області Андрій Небитов на своїй сторінці в Facebook.

"Вже постфактум перелякані батьки спробували допомогти ситуації. На щастя, на сусідній вулиці перебували співробітники карного розшуку поліції Київської області, які на гарячому затримали грабіжника", - йдеться в повідомленні.

Грабіжником виявився 54-річний уродженець Горлівки. Чоловік працював на околицях Вишневого на будівництві, а у вільний час займався злочинною діяльністю.

У ситуації з дівчинкою він просто скористався моментом. Злочинець помітив, що вона залишилася одна в авто. Дівчинка перебуває у шоковому стані. Злочинця ж заарештували і повідомили про підозру.

"Ми ж всі розуміємо, що в цій ситуації лиходій міг зробити з дитиною що завгодно. Вкотре звертаюся до батьків! Не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше із цінними речами. Ситуації, коли діти залишаються в салоні авто самі, взагалі неприпустимі", - додав Небитов.

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