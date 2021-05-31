Під Києвом батько здавав у сексуальне рабство двох дочок, їх ґвалтував 53-річний педофіл

Батько здавав у сексуальне рабство двох неповнолітніх дочок / dszn.ru

У Київській області батько здавав у сексуальне рабство двох неповнолітніх дочок.

Більш того, як повідомили у поліції, він знімав дитячу порнографію з їх участю. Також правоохоронці викрили 53-річного педофіла, який ґвалтував сестер.

"Слідство встановило, що горе-батько знімав дитячу порнографію за участю своїх неповнолітніх дочок", - йдеться в повідомленні.

Також він за гроші пропонував своїм знайомим вступити в сексуальний контакт з його дітьми. Одного з таких зловмисників затримали. Це 53-річний житель Київської області.

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Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1 ст. 155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Справу горе-батька вже розглядають у суді.

Як раніше повідомляв Главред, в березні Україну потрясла історія про зґвалтування і вбивство 7-річної мешканки села Щасливе Херсонської області Маші Борисової.

Дівчинка зникла 7 березня в Щасливому. 11 березня її знайшли мертвою у в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь. На тілі знайшли ознаки насильницької смерті. Дівчинку зґвалтували.

14 березня стало відомо, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві Маші Борисової. Ним виявився 62-річний чоловік - друг батька дівчинки.