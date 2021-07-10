Під Києвом сталася аварія на залізниці: з'явився список і час затримки поїздів

Аварія на залізниці під Києвом / t.me/chat_Fastiv

У суботу, 10 липня, в Київській області на ділянці Васильків-Боярка зійшов з рейок господарський потяг.

Як повідомили у прес-службі Укрзалізниці, усуваються наслідки аварії.

Зазначимо, що у зв'язку з аварією частина пасажирських поїздів Укрзалізниці курсують із запізненням.

"У зв'язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на ділянці Васильків-Боярка частина пасажирських поїздів Укрзалізниці прямують із запізненням", - йдеться в повідомленні.

/ Facebook / Сергій Тонковид

Затримуються 13 поїздів:

№144 Івано - Франківськ-Київ (затримка склала 3:00);

№142 Львів-Бахмут (затримка склала 3:00 15 хвилин);

№358 Рахів-Київ (затримка склала 2:00 30 хвилин);

№761 Київ-Одеса (затримка склала 1:00 40 хвилин);

№715 Київ-Львів (затримка склала 1:00 25 хвилин);

№20 Попасна-Київ (затримка склала 1:00);

№50 Трускавець-Київ (затримка склала 1:00 35 хвилин);

№118 Чернівці-Чернігів (затримка склала 1:00 50 хвилин);

№10 Маріуполь-Київ (затримка склала 2:00);

№81 Ужгород-Київ (затримка склала 2:00);

№106 Одеса-Київ (затримка склала 2:00);

№281 Генічеськ-Хмельницький (затримка склала 2:00 45 хвилин);

№30 Ужгород - Київ (затримка склала 1:00).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дарницькому районі Києва сталася страшна смертельна ДТП на залізничному переїзді. Товарний потяг на швидкості розчавив ВАЗ. Загинула людина.