Під Києвом сталася аварія на залізниці: з'явився список і час затримки поїздів

На ділянці Васильків-Боярка зійшов з рейок господарський потяг.
У суботу, 10 липня, в Київській області на ділянці Васильків-Боярка зійшов з рейок господарський потяг.
Як повідомили у прес-службі Укрзалізниці, усуваються наслідки аварії.
Зазначимо, що у зв'язку з аварією частина пасажирських поїздів Укрзалізниці курсують із запізненням.
"У зв'язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на ділянці Васильків-Боярка частина пасажирських поїздів Укрзалізниці прямують із запізненням", - йдеться в повідомленні.
Затримуються 13 поїздів:
- №144 Івано - Франківськ-Київ (затримка склала 3:00);
- №142 Львів-Бахмут (затримка склала 3:00 15 хвилин);
- №358 Рахів-Київ (затримка склала 2:00 30 хвилин);
- №761 Київ-Одеса (затримка склала 1:00 40 хвилин);
- №715 Київ-Львів (затримка склала 1:00 25 хвилин);
- №20 Попасна-Київ (затримка склала 1:00);
- №50 Трускавець-Київ (затримка склала 1:00 35 хвилин);
- №118 Чернівці-Чернігів (затримка склала 1:00 50 хвилин);
- №10 Маріуполь-Київ (затримка склала 2:00);
- №81 Ужгород-Київ (затримка склала 2:00);
- №106 Одеса-Київ (затримка склала 2:00);
- №281 Генічеськ-Хмельницький (затримка склала 2:00 45 хвилин);
- №30 Ужгород - Київ (затримка склала 1:00).
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Дарницькому районі Києва сталася страшна смертельна ДТП на залізничному переїзді. Товарний потяг на швидкості розчавив ВАЗ. Загинула людина.
Автор: Олексій Тичина