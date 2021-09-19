Під Києвом студент помер після вакцинації: в інституті розкрили трагічні подробиці

Володимир Сало / ugi.edu.ua

У Бучі Київської області сталася трагедія. У розташованому там Українському гуманітарному інституті повідомили, що після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент Володимир Сало.

Трагедія сталася 13 вересня. Студент о 14:30 вакцинувався від коронавірусу, після цього його стан погіршився, йдеться в повідомленні на офіційному сайті навчального закладу.

У повідомленні уточнюється, що відразу після вакцинації молодий чоловік не скаржився на здоров'я.

"До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри. Пізніше піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Лікарі реанімували Вову годину", - розповіли в УГИ.

В Інституті додали, що попередня довідка про причину смерті вказує: "Серцево-легенева недостатність. Набряк легенів. Гостра коронарна недостатність". Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень.

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Що відомо про студента, який помер під Києвом після щеплення

Повідомляється, що Володимир Сало навчався на 3 курсі за спеціальністю "філологія". Хлопець був з багатодітної родини зі с. Добросин Львівської області. Про хлопця в навчальному закладі відгукуються тільки позитивно.

"Протягом усього навчання працював репетитором англійської мови онлайн. Любив читати, був дуже допитливою людиною. Володимир був дуже добрим і чуйним. Кілька разів він, з бажання врятувати чиєсь життя, здавав донорську кров. Допомагав як волонтер на святі подяки в Києві 12 вересня", — йдеться в повідомленні.

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Крім того, в інституті вже пройшла церемонія прощання з померлим студентом. На ній були присутні багато людей.

/ ugi.edu.ua

Нагадаємо, раніше в Кабінету Міністрів прийняли рішення змінити правила карантину в Україні.

Тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають covid-сертифікат, можуть обійти більшість обмежень.