Під Києвом ударом блискавки знищило житловий будинок

У Києві загорівся житловий будинок

У селищі Білгородка Київської області сьогодні, 26 червня, через удар блискавки спалахнув приватний будинок, повідомляє телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

"НП траилась у селі Білогородка. Біля приватного будинку спалахнув дах через розряд блискавки, яка потрапила в нього", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники ДСНС. За попередніми даними, постраждалих немає.

Раніше Главред писав про те, що у вівторок, 8 червня, в селі Малий Кривотин Житомирської області в одному з будинків блискавка вдарила дівчинку, 2006 року народження, яка говорила по телефону.

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Спочатку постраждала потрапила до реанімації центральної лікарні, а потім її перевели до травматологічного відділення. Станом на 9 червня стан здоров'я дівчинки оцінювався як середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в Україні негода вирувала в низці обласних центрів. Зокрема, через сильні дощі деякі вулиці опинилися під водою в Житомирі, Дніпрі, Херсоні, Харкові та в Маріуполі.