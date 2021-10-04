Під Києвом влаштували бійку зі стріляниною за місце в таксі: "Не змогли визначитися, хто поїде першим"

В результаті інциденту є поранений / УНІАН

У Броварах Київської області конфлікт між п'яними чоловіками через місце в таксі закінчився стрільбою. Потерпілий отримав поранення в область грудей.

Як розповіли в прес-службі поліції Київщини, обидва учасники інциденту були напідпитку. Чоловіки одночасно викликали таксі, а коли приїхали авто, вони не змогли визначитися, хто поїде першим.

"В результаті конфлікту, який переріс у бійку, один з чоловіків дістав травматичну зброю і вистрілив у повітря, а потім випадково поранив 32-річного опонента в груди. Після цього зловмисник сів в автомобіль і поїхав з місця події", – розповіли в прес-службі.

У короткі терміни стрілка знайшли та затримали – ним виявився 47-річний місцевий житель. У будинку, де він проживав, поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль і патрони.

читайте такожДівчина влаштувала стрілянину з арбалета в Полтавській школі: є пораненіМедики надали потерпілому необхідну допомогу, від госпіталізації він відмовився. За фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до одного року.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що на одній з автозаправних станцій у Києві пасажир таксі вбив чоловіка, захищаючи заправника. Киянин кілька разів вдарив незнайомця, який намагався спровокувати конфлікт з працівником АЗС.

Також повідомлялося, що в Печерському районі Києва таксист познущався над двома італійками. Одну з жінок він штовхнув і вдарив. Перелякані Італійки швидко втекли. Згодом вони розповіли, що таксист намотував зайві кола для чайових. Відомо, що водій приїхав на авто служби "Експрес Таксі".