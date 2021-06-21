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Під Києвом потонули діти з батьком, які плавали на надувному матраці

21 червня 2021, 22:56

Зараз на Київському морі штиль. Водолази безперервно обстежують дно річки, проте поки що безрезультатно.

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На Київському морі потонули діти з батьком

У суботу, 20 червня, під час відпочинку на березі Київського водосховища недалеко від села Лебедівка Вишгородського району зникли дві особи, одна з яких – дитина 2011 року народження. Попередньо, вони потонули, повідомляє ДСНС.

Місцеві врятували ще одну дитину 2017 року народження, проте вона померла у кареті швидкої допомоги.

Як пише ТСН, бригади рятувальників прочісують акваторію Київського моря. Відучора шукають зниклу 10-річну дівчинку та її 36-річного батька. Напередодні, подружжя з двома дітьми тут плавало на надувних матрацах. Раптово піднявся сильний вітер, хвилями їх почало відносити далі від берега. На порятунок сім'ї кинулися відпочиваючі.

"Вчора як ми прибули була дуже велика хвиля, майже до метра. Свідки, яких ми опитали, говорили, що було чутно крики, люди кликали на допомогу. Одна людина пригнула їх рятувати, коли він підійшов до матраца, то дитини не було, потім її дістали. Швидка більше години намагалася врятувати, але не могли",-зазначає начальник водолазно-рятувального відділення Гордійчук Михайло.

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Врятувати вдалося тільки жінку. Чоловіка та 10-річну дитину - й досі шукають.

"За 750 метрів від берега свідки бачили матрац вже порожній, без людей, який просто перевертався на хвилях", - додає рятувальник.

Зараз на Київському морі штиль. Водолази безперервно обстежують дно річки, проте безрезультатно.

Поруч відпочивають люди, яких не лякає, що це місце не обладнане для купання – мулисте дно і чимало каменів, до того ж, водойма спочатку дрібна, а далі – різкий перепад до 7 метрів глибиною.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. І додають, алкоголь під час відпочинку подружжя не вживало. Швидше за все: причина трагедії в необережній поведінці на воді.

Рятувальники ж закликають людей купатися лише на спеціально відведених і обладнаних пляжах. Не плавати на матрацах у відкритих водоймах, уникати річок з сильною течією і стежити за дітьми.

Раніше Главред писав про те, що на Київщині в вигрібну яму на території колишньої бази відпочинку провалилися двоє дітей. Діти попросилися у охоронця в туалет, а потім він почув крик. 10-річну дівчинку врятувати не вдалося.

4-річного хлопчика доставили терміново до лікарню. Саме він спочатку провалився в яму, його почала рятувати старша дівчинка, але і вона провалилася. На допомогу якраз встигли охоронець і ще одна людина, які почули крики, дітей витягли, але старшу дівчинку врятувати не вдалося.

новини Києва Київська область
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