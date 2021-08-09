Під Києвом спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку

У Бучі загорівся житловий будинок / facebook.com/thebuchacity

Увечері у понеділок, 9 серпня, в місті Буча під Києвом спалахнула потужна пожежа в житловому будинку.

Пожежа сталася на вулиці Центральній, пише Буча найкраще місто у Facebook.

"Пожежа в будинку по вулиці Центральна. Пожежники на місці", - йдеться в повідомленні.

Раніше Главред повідомляв про те, що в селі Нерубайське Одеської області сталася масштабна пожежа на території складських приміщень.

Полум'я стрімко поширювалось всередині приміщень та охопило понад 10 тисяч квадратних метрів.

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Загальна площа триповерхових складів становить понад 37 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили 84 людини і 22 одиниці техніки. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на території Національного заповідника Хортиця в Запоріжжі у вівторок, 27 липня, спалахнула пожежа. Наразі причини не встановлено, проте правоохоронці підозрюють, що це підпал.