Під Одесою 40-річний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку і кинувся в перегони

На Одещині зґвалтували дитину / pixabay

У селі Троїцьке Одеської області, в суботу, 29 травня, дорослий чоловік скоїв сексуальне насильство над восьмирічною дівчинкою.

Як пише Телеграм-канал Х*ва Одеса, підозрюваний – житель Кілії, імовірно йому 35-40 років.

Пізніше тут же опублікували і фото ймовірного ґвалтівника.

За попередніми даними правоохоронців, відомо, що приблизно о 14:00 він затягнув дитину, що проходить повз, в нежитлову будівлю по вул. Дністровська, 1 і вчинив статевий акт.

У наведенні поліція вказала, що у нього середній зріст, темне волосся, права рука перев'язана бинтом, одягнений був у білу футболку, темну безрукавку і темні штани.

За фактом злочину вже відкрито кримінальне провадження. Травми у постраждалої дівчинки оглянуті медиками.

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Поліція закликає всіх, хто може надати допомогу в пошуку зловмисника, повідомляти на гарячу лінію 102.

Як раніше повідомляв Главред, в березні Україну потрясла історія про зґвалтування і вбивство 7-річної мешканки села Щасливе Херсонської області Маші Борисової.

Дівчинка зникла 7 березня в щасливому. 11 березня її знайшли мертвою у в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь. На тілі знайшли ознаки насильницької смерті. Дівчинку зґвалтували.

14 березня стало відомо, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві Маші Борисової. Ним виявився 62-річний чоловік - друг батька дівчинки.