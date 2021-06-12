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Під Одесою горе-батьки закатували своїх дітей: маля померло, а інша дитина відстала у розвитку

12 червня 2021, 11:21

Щоб довести винність подружжя в недбалості з таким тяжкими наслідками, правоохоронцям знадобилося кілька місяців.

закатовані діти, дівчинка
Під Одесою горе-батьки закатували своїх дітей: малятко померло, а інша дитина відстала у розвитку / Reuters

Під Одесою батьки закатували своїх дітей - унаслідок недбалого ставлення захворіло і померло немовля, а друга дитина почала відставати у розвитку. Правоохоронці оголосили подружжю підозру у злісному невиконанні обов'язків з догляду за малолітніми дітьми. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили у пресслужбі поліції Одеської області, зараз вирішується питання про обрання горе-батькам запобіжного заходу. Трагічний випадок стався ще у березні, коли в родині 33-річного чоловіка і його 26-річної дружини померла 8-місячна донька від бронхопневмонії.

Відвідавши будинок сім'ї, правоохоронці побачили, що подружжя, яке неодноразово притягувалося до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків, довело житло до непридатного для життя стану.

Також з'ясувалося, що їх 2-річний син не отримував належного харчування, уваги і догляду, і почав відставати в розвитку. Хлопчика вилучили з родини до дитячого закладу.

Щоб довести винність подружжя в недбалості з таким тяжкими наслідками, правоохоронцям знадобилося кілька місяців. Були проведені судово-медичні, психолого-психіатричні та комісійні експертизи.

"Для з'ясування обставин і причини події було розпочато кримінальне провадження, під час якого з'ясувалося, що до трагедії призвела недбалість батьків, які не подбали про повноцінне лікування доньки", - йдеться у повідомленні.

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