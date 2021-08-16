Під Одесою чоловік серед вулиці накинувся на 7-річну дівчинку і по-звірячому знущався

Чоловік накинувся і хотів зґвалтувати дитину / Нацполіція

В Одеській області раніше судимий 23-річний чоловік побачив дитину на вулиці опівдні недалеко від її будинку та хотів зґвалтувати 7-річну дівчинку.

Як повідомили в поліції Одеської області, зловмисник затягнув дівчинку в покинуту будівлю, там вдарив скляною пляшкою по голові і порізав їй руку, щоб залякати і доглянути, і почав роздягати.

Дитина дуже сильно кричала і це почула перехожа. Жінка забрала її від правопорушника і покликала односельців.

Чоловіка одразу затримали на місці.

"У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом замаху на зґвалтування, призначено низку експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність підозрюваного", - йдеться в повідомленні.

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Після отримання висновку судово-медичної експертизи буде прийматися процесуальне рішення і по тілесних ушкодженнях, заподіяних дівчинці.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.