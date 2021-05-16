Під Одесою викладач коледжу влип у скандал, назвавши українську "псячою мовою"

У навчальному закладі не мають наміру терпіти образливі висловлювання викладача.
У Чорноморську Одеської області викладач спецдисциплін морського спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко образив українську мову, назвавши її "псячою".
В ході обговорення в соцмережах нових правил державної мови в Україні, Макаренко назвав українську мовою окупантів і фашистів, пишуть Факти.
"Я не розумію вашу псячу мову, пишіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і папери пишу па-руску, хоць відаю яе. Для мяне гета ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашистаў", - цитує видання слова викладача.
На кричущий випадок вже відреагували в коледжі, де працює викладач.
За словами заступника директора з освітньої роботи коледжу Наталії Федорової, в навчальному закладі не мають наміру терпіти подібні висловлювання викладача.
"Керівництво коледжу не буде ставитися терпимо до таких висловлювань. Неприйнятно, що викладач нашої установи публічно робить такі висловлювання. Ми поговоримо з дітьми в тих групах, де він викладає, і з'ясуємо, чи пропагує вчитель ненависть до державної мови на своїх уроках", — пообіцяла заступник директора.
У свою чергу, активісти звернулися до Уповноваженого із захисту державної мови (мовного омбудсмена) і на урядову "гарячу лінію".
читайте такожМовний омбудсмен поскаржився на вуз, де відкрили туалет на 8 березня
Мовні скандали в Україні:
- В Україні періодично виникають мовні скандали. Зокрема, в Одесі в магазині верхнього одягу покупець назвала українську мову " яловичим".
- У Києві виник конфлікт через те, що в салоні для тварин принципово не надають послуги україномовним клієнтам.
- У Харкові під час сесії обласної ради депутат від європейської солідарності Олександр Дорошенко відмовився перейти на державну мову і виступав російською.
- У Дніпрі вчителька обізвала російськомовних дітей "ворогами держави".
- У ЗСУ також розгорівся скандал через російську мову.