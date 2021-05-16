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Під Одесою викладач коледжу влип у скандал, назвавши українську "псячою мовою"

16 травня 2021, 18:21

У навчальному закладі не мають наміру терпіти образливі висловлювання викладача.

Викладач у Чорноморську образив українську мову
У Чорноморську спалахнув мовний скандал / it3.online

У Чорноморську Одеської області викладач спецдисциплін морського спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко образив українську мову, назвавши її "псячою".

В ході обговорення в соцмережах нових правил державної мови в Україні, Макаренко назвав українську мовою окупантів і фашистів, пишуть Факти.

"Я не розумію вашу псячу мову, пишіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і папери пишу па-руску, хоць відаю яе. Для мяне гета ваша ўкраінская мова - мова окупантаў та фашистаў", - цитує видання слова викладача.

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Олександр Макаренко / Фейсбук А. Макаренка

На кричущий випадок вже відреагували в коледжі, де працює викладач.

За словами заступника директора з освітньої роботи коледжу Наталії Федорової, в навчальному закладі не мають наміру терпіти подібні висловлювання викладача.

"Керівництво коледжу не буде ставитися терпимо до таких висловлювань. Неприйнятно, що викладач нашої установи публічно робить такі висловлювання. Ми поговоримо з дітьми в тих групах, де він викладає, і з'ясуємо, чи пропагує вчитель ненависть до державної мови на своїх уроках", — пообіцяла заступник директора.

У свою чергу, активісти звернулися до Уповноваженого із захисту державної мови (мовного омбудсмена) і на урядову "гарячу лінію".

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Мовні скандали в Україні:

мовне питання Чорноморськ новини Одеси
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