Під Одесою п'яні Чоловіки на кладовищі відкрили стрілянину по людях

Під Одесою сталася стрілянина / Фото pixabay.com

У місті Білгород-Дністровський сталася стрілянина. В результаті події поранення отримали двоє людей, пише пресслужба поліції Одеської області.

На міському кладовищі двоє чоловіків розпивали спиртні напої. 66-річна жінка, яка працює там доглядачем, зробила їм зауваження, після чого чоловіки почали ображати її. Почувши шум, до місця конфлікту підійшов чоловік жінки, який так само працює доглядачем на кладовищі, і почав заступатися за неї.

"Зловмисники вистрілили в бік подружжя з невстановленої поки що зброї, в результаті чого жінка отримала вогнепальне поранення руки, а її чоловік - поранення в живіт та в голову", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізували.

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Після стрілянини зловмисники залишили місце злочину. Для їхнього пошуку на території району ввели в дію спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення".

"Одного з підозрюваних затримали на вулиці райцентру і помістили в ізолятор тимчасового утримання. Місце знаходження його спільника встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Чоловікам за замах на умисне вбивство загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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