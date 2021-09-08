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Під Одесою батьки били 2-річну дитину: їх розшукують копи і соцслужба

8 вересня 2021, 12:05

І батько, і мати використовували метод батога при вихованні малюка. Один з ударів був такої сили, що хлопчик не встояв на ногах.

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Коли хлопчик захотів натиснути на одну з кнопок, жінка вдарила малюка / скріншот

У Мережу потрапили кадри з камери спостереження одного з житлових комплексів в Одесі, на яких батьки жорстоко поводилися з дворічною дитиною.

Інцидент стався в ЖК "Райдужний", повідомила громадська активістка Зоя Мельник. На відео видно, як батько дитини біля входу в під'їзд вдарив хлопчика по попі та по руці, а також тряс його. Імовірно, чоловікові не сподобалося, що дитина піднялася не сходами, а пандусом.

Ще одне відео знято в ліфті. Коли хлопчик захотів натиснути на одну з кнопок, мати вдарила малюка з такою силою, що той не зміг втриматися на ногах.

Після розголосу інцидентом почали займатися поліція і служба у справах дітей. Особистості батьків намагаються встановити. Ймовірно, сім'я приїхала в Одесу на відпочинок.

Як повідомляв Главред, в одному з дитячих садків в Одесі розгорівся скандал. Маленький хлопчик розповів про те, що вихователька його вдарила по голові.

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