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Під Одесою жінка-логопединя і її чоловік-педофіл розбещували дітей

21 травня 2021, 17:21

Подружжю загрожує 15 років тюремного терміну або довічне ув'язнення.

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Чоловік знімав сексуальне насильство над дітьми на мобільний телефон - поліція / ГУНП у Одеській області

У Біляївському районі Одеської області подружня пара під приводом проведення індивідуальних занять розбещувала дітей. Жінка з освітою психолог-логопед підбирала дітей, щоб схиляти їх до сексуальних дій зі своїм 57-річним чоловіком. Він здійснював над ними сексуальне насильство і знімав такі дії на телефон. Щоб діти нікому не розповіли, жінка використовувала методи психологічного тиску. Обом загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення під вартою.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Одеській області, правоохоронцям вдалося викрити чоловіка та жінку у скоєнні тяжкого злочину. 53-річна жінка в якості психологині-логопедині проводила заняття з підготовки дітей до школи. Батьки приводили до неї дітей і залишали наодинці з "викладачкою". З'ясувалося, що освітня діяльність була прикриттям: жінка займалася підбором дітей для свого 57-річного чоловіка, схиляючи їх до участі з ним у сексуальних діях.

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Жінка залякувала дітей, щоб вони не розповіли про сексуальне насильство батькам / ГУНП у Одеській області

Відзначається, що користуючись безпорадністю дітей, він здійснював над ними сексуальне насильство і знімав все це на смартфон. Жінка залякувала дітей, щоб вони не розповіли про насильство батькам.

Правоохоронцям вдалося зібрати докази про розбещення двох дітей - 2015 і 2017 року народження. Під час заходів з обшуку у них були вилучені комп'ютерна техніка, носії інформації та мобільні телефони.

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Жінка залякувала дітей, щоб вони не розповіли про сексуальне насильство батькам / ГУНП у Одеській області

читайте такожЯк захистити дитину від педофіла: рекомендації ізраїльської поліціїПодружжю оголосили підозру за частинами 4 і 6 статті 153 Кримінального кодексу – Сексуальне насильство. Їм загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Сексуальне насильство в селі Переселення Обухівського району

  • У селі Переселення Обухівського району Київської області поліцейські спіймали чоловіка, який здійснював розпусні дії сексуального характеру щодо своєї 5-річної племінниці.
  • Поліцейські встановили, що він неодноразово гостював у сестри і залишався один з дитиною, здійснюючи розпусні дії і сексуальне насильство щодо дівчинки.
  • Судово-психіатрична експертиза встановила, що зловмисник є інвалідом через психічний розлад. Щлдл нього повинні бути вжиті заходи медичного характеру.
  • Відкрито кримінальну справу за частиною 3 статті 156 – розбещення неповнолітніх, і за частиною 4 статті 153 – сексуальне насильство. Йому загрожує до 10 років тюремного терміну.

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