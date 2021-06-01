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Під патронатом Порошенка: Медведчук домовлявся про закупівлю вугілля в ОРДЛО - ЗМІ

1 червня 2021, 10:28
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Кум Володимир Путіна вів переговори щодо закупівлі вугілля Україною у підприємств в ОРДЛО.

У Мережу злили нові плівки Медведчука
Віктор Медведчук / УНІАН

Народний депутат від ОПЗЖ, який потрапив під санкції Віктор Медведчук у 2014 році за погодженням з тодішнім президентом Петром Порошенком налагоджував схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.

Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проекту BIHUS.info, які оприлюднили третю частину так званих "плівок Медведчука".

Відзначимо, що в ході переговорів російські куратори бойовиків вимагали від України доставляти в ОРДЛО готівку замість бартеру і безготівки.

У розслідуванні стверджується, що Медведчуку вдалося домовитися про постачання готівки на окуповані території за погодженням з СБУ. Перший транш був відправлений 31 грудня, другий планували доставити 5 січня 2015 року. Прибуток Медведчуку, за даними розслідувачів, забезпечувала компанія-посередник.

"Доставку ми тут забезпечуємо, тому що перший заступник голови СБУ працює в цій, моїй групі, так. Він забезпечуватиме до блокпостів. А далі ми передаємо... Касир отримує гроші в Маріуполі і в Лисичанську, і супроводжує з охороною до блокпостів. А потім Охорона змінюється на іншу", - заявив Медведчук Дмитру Козаку.

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Санкції проти Віктора Медведчука:

  • Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
  • 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.
  • Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
  • Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".
  • Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата від опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука та його оточення.
  • Обмежувальні заходи розраховані на три роки, йдеться в указі Глави держави, опублікованому на сайті офісу президента.
  • Указ президента Зеленського набирає чинності з моменту його опублікування.
Віктор Медведчук новини України
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