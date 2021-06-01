Під патронатом Порошенка: Медведчук домовлявся про закупівлю вугілля в ОРДЛО - ЗМІ

Віктор Медведчук / УНІАН

Народний депутат від ОПЗЖ, який потрапив під санкції Віктор Медведчук у 2014 році за погодженням з тодішнім президентом Петром Порошенком налагоджував схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.

Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів проекту BIHUS.info, які оприлюднили третю частину так званих "плівок Медведчука".

Відзначимо, що в ході переговорів російські куратори бойовиків вимагали від України доставляти в ОРДЛО готівку замість бартеру і безготівки.

У розслідуванні стверджується, що Медведчуку вдалося домовитися про постачання готівки на окуповані території за погодженням з СБУ. Перший транш був відправлений 31 грудня, другий планували доставити 5 січня 2015 року. Прибуток Медведчуку, за даними розслідувачів, забезпечувала компанія-посередник.

"Доставку ми тут забезпечуємо, тому що перший заступник голови СБУ працює в цій, моїй групі, так. Він забезпечуватиме до блокпостів. А далі ми передаємо... Касир отримує гроші в Маріуполі і в Лисичанську, і супроводжує з охороною до блокпостів. А потім Охорона змінюється на іншу", - заявив Медведчук Дмитру Козаку.

читайте такожПолітика і бізнес: експерт розповів, як Порошенко допоміг Медведчуку стати олігархом

Санкції проти Віктора Медведчука: