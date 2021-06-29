На Полтавщине чоловік купив за свої гроші матеріали для ремонту дороги, але їх тут же вкрали

Ті самі ями / t.me/h_kremenchug

У Кременчуці (Полтавська область) місцевий житель придбав за власні кошти матеріали -для того, щоб трохи відремонтувати дорогу в районі колісного заводу. Але їх у нього негайно вкрали. Про це повідомляють у Телеграм-каналі Х*йовий Кременчук.

Відзначається, що місцевий житель придбав цемент і залишив його на узбіччі, а сам на мить відвернувся від піску. У цей момент по дорозі їхала Газель, водій якої вибіг з машини, швидко занурив в неї цемент і рушив далі.

Обурений чоловік поскаржився на це місцевим активістам. Ті - запостили в мережі публікацію про зухвалу крадіжку будматеріалів. На неї відреагували небайдужі жителі і купили чоловікові цемент. І він все-таки зміг трохи відремонтувати дорогу.

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Нагадаємо, раніше в місті Крижопіль (Вінницька область) місцеві жителі висадили в глибокій вибоїні цілий кущ квітучих ірисів.

У Запоріжжі, в житловому масиві Бабурка, одну з ям в асфальті на дорозі засипали зліпками людських щелеп. Походження зліпків невідоме - скоріше за все, раніше вони перебували на зберіганні в якійсь Запорізькій стоматологічній клініці. На них навіть залишилися імена пацієнтів і дата зняття зліпка.