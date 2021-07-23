Під Рівним після вибуху на хімзаводі з'явилися калюжі рожевого кольору: чи є загроза для людей

Рожеві калюжі під Рівне / facebook.com/ГСЧС

Під Рівним у полі з'явилися дивні калюжі з рожевою рідиною. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з екологами перевірили їх походження і дізналися, що стало причиною появи незвичайного явища.

Про підозрілі калюжі, виявлені на Рівненщині через пару днів після вибуху на хімзаводі Рівнеазот, повідомила пресслужба ДСНС.

Відзначається, що їх помітили біля села Колоденка, яке знаходиться всього в 7 км від обласного центру.

22 липня до рятувальників звернувся місцевий житель Олексій Машта, який першим виявив рожеві калюжі.

У місцевій ОТГ встановили, що один із сільськогосподарських виробників під час обробки угідь залишив у полі залишки рідини невстановленого походження.

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На місце прибули співробітники ДСНС та екологи. Фахівці взяли проби грунту і самої речовини для проведення експрес-аналізів. Також провели обстеження атмосферного повітря.

Як встановила експертиза, яскраво-рожева рідина, яку виявили в Рівненській області - це препарат Префект, сертифікований в Україні. Він призначений для боротьби зі шкідниками. Клас небезпеки препарату - третій з існуючи п'яти. Дія препарату спрямована на яйця і личинки шкідників, які гинуть після обприскування. У ДСНС додали, що загрози для людей немає.

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"Також експерти провели обстеження атмосферного повітря навколо ділянки від села Колоденки в село М'ятин Рівненського району, де було помічено розлив рожевої рідини і встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає. Дослідження проводилися на виявлення в атмосферному повітрі діоксиду сірки - 0,003 мг/м3 (ГДК — 0,5 мг/м3); діоксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК — 0,2 мг/м3); оксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК — 0,4 мг / м3). Загрози для людей немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня в Києві на хімічному заводі Рівнеазот стався масштабний вибух.

У МВС назвали попередню причину вибуху на Рівнеазоті. Як повідомив глава МВС Денис Монастирський, попередньою причиною аварії на хімічному заводі стала невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника.