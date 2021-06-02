Під шумок навчань: у РФ вигадали страшилку про перекидання зброї НАТО на Донбас

В Україні пройдуть навчання Sea Breeze / mil.gov.ua

У Міністерстві оборони Росії зробили заяву про те, що в Україну нібито готується таємна поставка озброєнь сил НАТО для використання на Донбасі.

Як заявив офіційний представник МО РФ, під прикриттям великих військових навчань в Україні із залученням сил НАТО Sea Breeze в країну доставлять партію сучасного озброєння для переправлення на Донбас, повідомляє Інтерфакс.

"Під прикриттям проведення навчання планується доставити сучасне озброєння, боєприпаси та матеріальне майно для українських військ", - сказав Конашенков журналістам у середу.

Звернемо увагу, що в російському фейку використаний ще один заїжджений штамп РФ про участь у війна на Донбасі "націоналістів".

"Надалі, як і в колишні роки, все це буде направлено українським військам і націоналістичним формуванням, дислокованим поруч з непідконтрольними Києву районами в Донецькій і Луганській областях", - додав представник МО Росії.

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Навчання Sea Breeze 2021:

У навчаннях Sea Breeze в 2021 році планується участь рекордної кількості країн НАТО і партнерів Альянсу.

В акваторію Чорного моря для участі в навчаннях увійде понад 30 бойових кораблів.

Минулого року в навчаннях брало участь понад 20 кораблів країн НАТО і партнерів, а також близько 2 тисяч військовослужбовців.

Крім України та США, у навчаннях брали участь військові з Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Навчання Sea Breeze проводяться в акваторії Чорного моря з 1997 року.