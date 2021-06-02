Під шумок навчань: у РФ вигадали страшилку про перекидання зброї НАТО на Донбас

На Донбас нібито планується доставити сучасне озброєння і боєприпаси, заявили в РФ.
У Міністерстві оборони Росії зробили заяву про те, що в Україну нібито готується таємна поставка озброєнь сил НАТО для використання на Донбасі.
Як заявив офіційний представник МО РФ, під прикриттям великих військових навчань в Україні із залученням сил НАТО Sea Breeze в країну доставлять партію сучасного озброєння для переправлення на Донбас, повідомляє Інтерфакс.
"Під прикриттям проведення навчання планується доставити сучасне озброєння, боєприпаси та матеріальне майно для українських військ", - сказав Конашенков журналістам у середу.
Звернемо увагу, що в російському фейку використаний ще один заїжджений штамп РФ про участь у війна на Донбасі "націоналістів".
"Надалі, як і в колишні роки, все це буде направлено українським військам і націоналістичним формуванням, дислокованим поруч з непідконтрольними Києву районами в Донецькій і Луганській областях", - додав представник МО Росії.
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Навчання Sea Breeze 2021:
У навчаннях Sea Breeze в 2021 році планується участь рекордної кількості країн НАТО і партнерів Альянсу.
В акваторію Чорного моря для участі в навчаннях увійде понад 30 бойових кораблів.
Минулого року в навчаннях брало участь понад 20 кораблів країн НАТО і партнерів, а також близько 2 тисяч військовослужбовців.
Крім України та США, у навчаннях брали участь військові з Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.
Навчання Sea Breeze проводяться в акваторії Чорного моря з 1997 року.
Агресія Росії на Донбасі
У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.