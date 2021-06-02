Під Вінницею жінка, яка кинула дитину у пологовому, повернулася її забирати

Під Вінницею жінка, яка кинула дитину, повернулася її забирати / 33-й канал

У Гайсині (Вінницька область) до пологового будинку звернулася жінка, яка півтора місяця тому кинула в ньому немовля. Про це повідомляє портал 33-й канал.

Зараз жінка, яку звуть Ольга, хоче повернути собі дитину.

"Скільки живу і працюю, але такого ще не бачила. Тим квітневим ранком до пологового прибігла жінка і стала кричати, що народжує. Вона дуже швидко народила дочку. Їй поклали малюка на груди, дочекалися, щоб відійшло місце. Породілля надала про себе в усній формі інформацію. Потім попросилася в душ і зникла", — розповідає начальниця відділу ювенальної превенції Гайсинського районного управління Нацполіції Наталія Гудима.

17 квітня 2021 року в акушерсько-гінекологічному відділенні центральної районної лікарні Гайсина породілля залишила новонароджене немовля. Жінка народила дівчинку, а після пологів втекла з медзакладу.

Дівчинку назвали Надія. Вона виявилася повністю здоровою - і з вагою 3,5 кілограма. Згодом дитину перевели до спеціалізованого закладу. Але раптом через півтора місяця дитину вирішила забрати її мати.

За її даними поліції, матері надії 40 років, вона має чотирьох дітей у віці від 18 до 3 років. Всі діти від чоловіка. Під час розмови жінка стверджувала, що живе в Тульчині, але фахівці служби перевірили базу, і виявилося, що і цього разу породілля сказала неправду.

Згідно із законом, жінка має право забрати свою дитину, якщо доведе, що справжня мама і піклується про дитину. В іншому випадку, дитину заберуть, а її позбавлять батьківських прав.читайте такожНамагався вистрибнути з вікна: в Одесі горе-мати кинула своїх дітей заради п'янки

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У Бердянську Запорізької області 1 листопада пацієнтка пологового відділення, яка напередодні народила дитину і отримала позитивний тест на коронавірус, вистрибнула з вікна медзакладу.

Пацієнтка отримала травми, які не загрожують життю. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів, у тому числі психіатра.