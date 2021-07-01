Під Вінницею п'яний водій збив коляску з немовлям: дівчинка пролетіла десять метрів і вижила

На Вінниччині п'яний батько шістьох дітей збив коляску з немовлям / Фото поліції Вінниччини

У Вінницькій області водій, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, на швидкості влетів у дитячий візок. 11-місячна дівчинка дивом залишилася живою. Маленька Домініка зараз знаходиться в реанімації.

ДТП сталося в селі Ладижинські хутори. Мати з дитиною прогулювалися узбіччям, коли сталася аварія, передає ТСН.

"Пролетіла машина, підняла пил, я закрила козирок дитині, щоби пил не потрапляла в очі, та хотіла розгорнути, але не встигла. Засвистіли колеса і візочок полетів", - розповіла мама дівчинки Вікторія Браславець.

Дитячий візок потрапив під колеса, а дівчинку врятувало те, що її відкинуло на десяток метрів від дороги. Дитину мати знайшла в траві, а машина поїхала далі разом з візочком. За словами свідків, водій катався ще два кола.

Коли автівка зупинилася, водій був у стані шоку. У його крові знайшли 0,3 проміле алкоголю, тобто чоловік випив приблизно сто грамів горілки або одну-дві пляшки пива. Крім того, машина була чужа, а водійського посвідчення у чоловіка ніколи не було.

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Як розповів начальник Гайсинського управління поліції Ігор Соломон, чоловік хотів навчитися керувати автівкою та попросив у знайомого машину.

У селі про 47-річного Михайла відгукуються добре. Кажуть, що кілька років тому дружина пішла з сім'ї, чоловік сам виховує шістьох дітей. П'яним його раніше не бачили.

Наразі чоловік у СІЗО чекає на запобіжний захід. Долю його дітей вирішуватимуть соціальні служби. Яке покарання призначить суд, залежатиме і від стану 11-місячної Домініки.

За словами лікарів, дівчинці не потрібні операції, але зараз вона в реанімації. У дитини черепно-мозкова травма, набряк мозку і переломи. Крім того, є пошкодження скелета, великогомілкової кістки, пошкодження внутрішніх органів, закрита травма грудної клітини і пошкодження легенів у вигляді контузії.

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Як повідомляв Главред, в кінці травня у Вінниці 43-річна водійка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збила на тротуарі 13-річного Андрія Тарасюка.

Автомобіль летів на швидкості й не вписався у поворот. Спочатку позашляховик протаранив бетонний паркан, а потім його відкинуло на хлопця. Головою хлопчик наколовся на металевий штир.

Жінка була дуже п'яна і ледь трималася на ногах. Вміст алкоголю в її крові в 16 разів перевищував допустимий рівень.

Андрій з численними переломами та відкритою травмою голови тиждень перебував у комі. Йому зробили складну нейрохірургічну операцію.

Водія - Наталію Дзись - на час слідства суд відпустив під заставу у 180 тис. грн. Виявилося, що порушниця хвора на алкоголізм і стоїть на обліку у нарколога.