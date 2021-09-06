Приїхав на пожежній машині: на Закарпатті рятувальник романтично освідчився своїй дівчині

Звичайно, дівчина сказала "Так!"/Скріншот

У Запоріжжі командир відділення Державного пожежно-рятувального посту села Колочава Іван Іваниш зробив своїй коханій оригінальну пропозицію руки і серця

"Не тільки героїчні, а й романтичні! Виття сирени, пожежний автомобіль і врешті-решт освідчення в коханні і пропозиція поєднати долі навіки", – про романтичний вчинок розповіли в Управлінні ДСНС Закарпаття на своїй сторінці у Facebook.

Дівчина зізналася, що це повна несподіванка, адже раніше подібне бачила тільки по телевізору. На пропозицію руки і серця – погодилася не роздумуючи. Велика родина закарпатських рятувальників вітає колегу та його наречену з такою романтичною подією.

Раніше ми писали, що український військовий оригінально попросив руки своїй дівчині, яка виявилася його колегою. Він зробив їй пропозицію прямо під час репетиції військового параду до Дня Незалежності на Хрещатику. У той самий момент разом з ним на коліно встали ще двоє військовослужбовців і підняли шаблі вгору.

Дівчина відповіла коханому "так", а очевидці почали кричати їм "Гірко" і "Вітаємо". Після цього майбутні наречені не стримували емоцій: обнялися і поцілувалися.